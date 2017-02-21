21.02.2017 14:25:51

Konya'da samanlık yangını

Konya'da samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Konya'da samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Altınsırma Sokak üzerinde bulunan küçük bir samanlıkta çıktı. Adem Avcı'ya ait samanlıktan dumanların yükseldiğini gören komşuları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında içeride bulunan saman tamamen yanarken, samanlığın çatısında maddi zarar oluştu. Yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.