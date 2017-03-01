02.03.2017 05:48:52
Konya'da otomobil reklam tabelası direğine çarptı
Selçuklu ilçesindeki kazada sürücü yaralandı, araçta bulunan bir kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiKonya'da otomobilin reklam tabelası direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Şerife Zor idaresindeki 42 ABC 83 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Erkan Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki reklam tabelası direğine çarptı.
Kazada, sürücü Zor ile araçta bulunan Devrim Bikem Hızıroğlu yaralandı.
Özel bir hastaneye kaldırılan Hızıroğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Zor'un ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.