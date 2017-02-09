09.02.2017 12:54:38

Konya'da on binlerce öğrenci Bilgehanelerde eğitim alıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitim çağındaki çocuklar için hizmete sunulan yerleşik ve mobil Bilgehanelerden 2016 yılı içerisinde toplam 52 bin 240 öğrenci istifade etti.

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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitim çağındaki çocuklar için hizmete sunulan yerleşik ve mobil Bilgehanelerden 2016 yılı içerisinde toplam 52 bin 240 öğrenci istifade etti.Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmete sunduğu Bilgehaneler, binlerce öğrenciye hizmet veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine vesile olan Bilgehanelerle öğrencilerin, bilgi ve becerilerinin artırılmasını, onların zararlı ortamlardan uzak tutulmasını amaçladıklarını kaydetti. Bilgehaneler'in Keykavus, Aliya İzzet Begoviç ve Ali Ulvi Kurucu olarak 3 ayrı merkezde hizmet verdiğini dile getiren Başkan Akyürek, Bilgehanelerde 10 binin üzerinde kitabın bulunduğunu, buralardan 2016 yılı içerisinde 12 bin 831 öğrencinin istifade ettiğini belirtti. Başkan Akyürek, Bilgehanelerin yarıyıl tatilinde de öğrencilere at binme, yüzme, geleneksel okçuluk eğitimleri verdiğini, Bilim Merkezi ile tarihi mekanlara ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getirdi.Mobil Bilgehaneler kitapla buluşturuyorİlçelerde gezici olarak hizmet veren mobil Bilgehaneler'in ise kütüphanesi olmayan ilçe ve mahallelerde kitapları öğrencilerin ayağına götürdüğünü söyleyen Başkan Akyürek, 1 tır ve 2 panelvandan oluşan Mobil Bilgehaneler'in toplam 9 bin 600 kitapla hizmet verdiğini ifade etti. Başkan Akyürek, 15 günlük süre ile kitap dönüşümü yapılabilen 31 ilçe ve 104 okula ulaşan Mobil Bilgehanelerden ilk, orta ve lise öğrencileri olmak üzere 2016 yılında toplam 39 bin 409 kişinin kitapla buluştuğunu sözlerine ekledi.