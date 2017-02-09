09.02.2017 15:46:30

Konya'da, olta balıkçılarına yönelik eğitim semineri düzenlenecek

Konya'da, amatör olta balıkçılarına yönelik eğitim semineri düzenlenecek.

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Konya'da, amatör olta balıkçılarına yönelik eğitim semineri düzenlenecek.Konya Amatör Olta Balıkçıları-Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAOBDER)'in talebi ile geçen yıl olduğu gibi bu yılda Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Amatör Olta Balıkçılarına yönelik seminer düzenlenecek. 15 Şubat 2017 Çarşamba günü Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenecek olan eğitim seminerinin 19.00-21.00 arasında olacağı belirtildi. Seminere kolluk kuvvetlerinin yanı sıra zabıta teşkilatından da personelin katılması bekleniyor.Öte yandan, olta balıkçılığına gönül vermiş herkesin davetli olduğu seminerde katılımcıları Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından "Katılım Belgesi" verileceği kaydedildi.