22.02.2017 10:09:49

Konya'da öldürüp Antalya'da gömdüler

Konya'da iki kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü iddia edilen genç adamın cesedi Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda gömülü halde b

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Konya'da iki kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü iddia edilen genç adamın cesedi Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda gömülü halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Beyşehir ilçesinde galericilik ve hayvan ticareti yapan İbrahim Çakır'ın (31) eve gelmemesinden şüphelenen eşi, cep telefonuna da cevap vermemesi üzerine polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Çakır'ın en son beyaz bir otomobilin içinde görülmesi üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı kısa sürede çözerek tüfek imalatı yapan Yusuf Z. ve Mehmet S.'yi gözaltına aldı.Yusuf Z. ifadesinde İbrahim Çakır ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu ve bu nedenle cinayeti işlediğini, cesedi arkadaşı M.S. ile birlikte Manavgat Yaylaalan Mahallesi'ndeki ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Ayrıca Yusuf Z.'nin, Çakır'a borcu karşılığında verdiği 7 bin lirayı da aldığı, üzerine bulaşan kanlı kıyafetleri yakıp, Alanya'da bir gece konakladıktan sonra Beyşehir'e geri döndüklerini söylediği bildirildi.Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Manavgat'a getirilen Yusuf Z. ve M.S. ilk olarak yaktıkları kıyafet ve paranın bulunduğu yeri gösterdi. İki zanlı, daha sonra Manavgat, Yaylaalan, Sevinç Mahalleleri arasındaki eski yol üzerinde ormanlık alanda Çakır'ın cesedini gömdükleri yeri gösterdi. Jandarma ekipleri gösterilen yerde İbrahim Çakır'ın cesedini fazla derin olmayan bir çukura gömüldüğünü, ayağının ise dışarıda kaldığını belirledi.Çakır'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, iki zanlı ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Beyşehir'e götürüldü.(Arif Kaplan / İHA)