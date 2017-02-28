28.02.2017 14:29:36

Konya'da Mor Şebeke'nin, kapasitesi 3 kat artıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilk olan Mor Şebeke uygulamasının mevcut kapasitesinin yaklaşık 3 katına çıkarılması için çalışmalara başladı.

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Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilk olan Mor Şebeke uygulamasının mevcut kapasitesinin yaklaşık 3 katına çıkarılması için çalışmalara başladı.Türkiye'de 6 ayrı su şebekesine sahip tek şehir olan Konya'da, Atık su arıtma tesisinden elde edilen arıtılmış sulardan yeşil alanların sulandığı Mor Şebeke uygulaması mevcut kapasitesinin 3 katına çıkarılıyor. 2016 yılının sonunda "Mor Şebeke Kapasite Arttırma ve İyileştirme Projesi" ihalesini gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda; mevcut sisteme ultrafiltrasyon, aktif karbon ilave ileri arıtım üniteleri ekleyecek.Tesisin, Aralık ayında yapımının tamamlanarak devreye alınması öngörülüyor."Mor Şebeke Türkiye'de bir ilk"Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve dünya literatürüne giren Mor Şebeke uygulaması, temiz sudan tasarruf sağladığı için yeraltı su kaynakları açısından oldukça önemli. Mor Şebeke Tesisiyle, yaklaşık 3 milyon 216 bin metrekare yeşil alan sulaması gerçekleştiriliyor. 2016 yılı içerisinde ise yeşil alan sulaması için toplam 215 bin 232 metreküp arıtılmış su üretimi gerçekleştirildi."Mor Şebeke uygulaması nedir?"Mor Şebeke uygulaması, Konya Kentsel Atık Su Arıtma Tesisinin çıkış sularının ileri arıtımından sonra, park, koruluk alan, refüj gibi yerlerin sulanması amacıyla 2010 yılında 2 metreküp/saat kapasiteli bir pilot tesis kurularak başladı. Pilot tesis işletme verilerinin değerlendirilmesi sonucunda; geri kazanılmış atık suların yeniden kullanımı için 3 bin 600 metreküp/gün kapasiteli uygulama projesi yapıldı ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından hibe desteği sağlanılan tesisin yapımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında; atık su geri kazanım üniteleri, üçüncül arıtım sonrası geri kazanılmış atık su deposu, pompa istasyonu, 24 kilometrelik yeni bir arıtılmış atık su şebekesi (Mor Şebeke) ve yeşil alanlara damlama sulama sistemi inşa edildi. Böylelikle Mor Şebeke Atık Su Geri Kazanım Sistemi, ülkemizde projelendirilerek devreye alınan ilk atık su geri kazanım sistemi olma özelliğini kazandı.