29.07.2017 18:03:58

'Konya'da krizin nedeni PKK'ya destek veren Alman vekil'

Der Spiegel dergisi, Ankara’nın Alman vekillere Konya’daki NATO üssünü ziyaret izni vermemesinin nedeninin, Konya'ya gelmek isteyen Alman heyet içinde yer alan PKK'ya destekçisi Alman bir vekil olduğunu yazdı.

Spiegel'in Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini ziyaretinin, Neu'un terör örgütü PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Türk tarafınca reddedildiği belirtildi.

Alman hükümeti ise ziyarete izin çıkmamasını Ankara ile Berlin arasındaki siyasi ilişkilerdeki gerginlikle gerekçelendirmişti. Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi olan Sol Parti milletvekili Alexander Neu, komisyondaki Sol Partili milletvekillerine başkanlık ediyor. Neu geçen yıl Ağustos ayında Deutschlandfunk radyosuna verdiği bir mülakatta PKK'nın Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili olumlu ifadeler kullanmıştı.

Sol Parti Meclis Grubu Sözcü Vekili Hanno Harnisch, Alexander Neu'un “geçmişte de şimdi de belirtildiği gibi PKK ile yakın ilişkiler içinde olmadığını” söylerken Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Hırıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ziyareti Sol Parti olmaksızın gerçekleştirme niyeti taşıması halinde “bunun iç ve dış politik bir skandal olacağını” belirtti.



Harnisch bu durumun Türk tarafının Alman heyetinin kimlerden oluşacağını belirlemesi anlamına geleceğini vurguladı.