30.12.2016 15:27:18

Konya'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Son 14 yılın en yoğun kar yağışını alan Konya'da, şehir merkezinde kar kalınlığı 37 santimetreyi buldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Son 14 yılın en yoğun kar yağışını alan Konya'da, şehir merkezinde kar kalınlığı 37 santimetreyi buldu.Önceki mevsimlerde kurak bir dönem geçiren Konya Ovası 14 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Yoğun şekilde devam eden kar yağışı sonrası kent beyaza bürünürken, dün akşam saatlerinde kar yağışının etkili olmasıyla okullar tatil edildi. Vatandaşlar yollarda yürümekte zorluk çekerken, şehir merkezinde iş makineleri ve belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Esnaflar kar yağışının zorlu geçtiğini belirterek, yağışların esnaf, çiftçi ve Konya tarımı açısından da yararlı olduğunu ifade etti.Öte yandan, şehirlerarası karayollarında da ulaşım kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Kar nedeniyle zaman zaman kapanan karayollarını temizleme çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.