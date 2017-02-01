01.02.2017 13:52:51

Konya'da huzur operasyonu: 40 gözaltı

Konya'da hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

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Konya'da hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.