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26.12.2016 17:50:09
Konya'da eğitime kar engeli
Konya'da eğitime kar engeli
Konya'da eğitime kar engeli
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Romalılar dönemine ait sunak taşı
Konya’nın Ereğli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, Roma dönemine ait sunak taşı ele geçirildi.
26.12.2016 17:15:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılındaki temasları kapsamında 20 ülkeye 22 ziyarette bulundu ve 37 devlet başkanı ile görüştü.
26.12.2016 17:09:48
NASA lazer ışınıyla kutupları inceleyecek
NASA, ekolojik değişimleri takip etmek amacıyla için güneş ışığına ihtiyaç duymaksızın lazer ışınlarını kullanarak bilgi toplayacak.
26.12.2016 16:41:31
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26.12.2016 16:35:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
26.12.2016 16:04:55
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail-Filistin sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ABD tarafından yeni bir karar tasarının sunulması yönünde endişe taşıdığı belirtiliyor.
26.12.2016 15:58:43
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Güvenlik uzmanı Yarar'ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
26.12.2016 15:56:42
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