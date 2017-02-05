05.02.2017 11:01:05

Konya'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

Konya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Konya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polisinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.