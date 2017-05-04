04.05.2017 17:45:08

Konya'da cinayet

Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulduğu ileri sürülen kişi, hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ömer U. (23), ilçeye bağlı Karapınar Mahallesi Saygın Sokak'taki evlerinde, babası Dursun U. (51) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ömer U, av tüfeğiyle babasına ateş etti. Ağır yaralanan Dursun U, kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Ömer U'nun psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü ileri sürüldü.



