29.01.2017 00:38:36

Konya'da bin polisli 'huzur' uygulaması

Konya'da il genelinde bin polisin katılımıyla genişletilmiş asayiş uygulaması yapıldı.

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Konya'da il genelinde bin polisin katılımıyla genişletilmiş asayiş uygulaması yapıldı.Konya'da 'Huzur Türkiye-2' uygulaması kapsamında bin polisin katılımıyla genişletilmiş asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, asayiş uygulaması İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı olarak yapıldı. Uygulamaya güven timleri, çevik kuvvet, yunus timleri, trafik ekipleri başta olmak üzere yaklaşık bin polis katıldı. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen asayiş uygulamasının ilk bölümü saat 21.30'da başladı. Ekipler, şehir giriş-çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen hassas noktalarda şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması gerçekleştirdi. Ayrıca içkili mekanlar başta olmak üzere umumi iş yerlerinde de denetimler yapıldı. Ekipler, girdiği iş yerlerinde müşteri ve çalışanlarla ilgili de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Toplamda 2 bin kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı. Denetimlerde çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.