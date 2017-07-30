30.07.2017 10:40:31

Konya'da bahçesinde Hint keneviri bulunan kadın: Esrar olduğunu bilmiyordum

Konya'da evinin bahçesinde 300 kök Hint keneviri yetiştirirken polis ekiplerince yakalanan kadın, bitkilerin esrar maddesi olduğunu bilmediğini iddia etti.



Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucuya karşı yürüttükleri çalışmalar neticesinde Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan müstakil evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine eve baksın yaptı. Yapılan baskın sonrası evin bahçesinde boyları ortalama 1 metre olan 300 Hint keneviri ve 1,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan Zeynep G. gözaltına alındı.



"DOMATESLERLE BİRLİKTE EKMİŞTİM, BİLMİYORDUM"



Gözaltına alınan şüpheli Zeynep G. ifadesi alınmak üzere şubeye götürüldü. Şüpheli Zeynep G. ilk polisteki ilk ifadesinde, "Bahçeme domateslerle birlikte ekmiştim. Ektiğim bu bitkilerin kenevir olduğunu bilmiyordum. Bahçemde bulunanların esrar maddesi olduğunu bilmiyordum" dediği öne sürüldü.



Polis ekiplerince sökülen Hint kenevirleri imha edildi.





