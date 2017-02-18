18.02.2017 18:44:56

Konya'da aranan 104 kişi yakalandı

Konya ve ilçelerinde aralarında kadınların da bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalayarak adliyeye sevk edildi.

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Konya ve ilçelerinde aralarında kadınların da bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalayarak adliyeye sevk edildi.Konya İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği Ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Konya il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezalarının da bulunduğu 104 kişi polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde bir şahsın gazetecilere, "Çekeceksen yakışıklı çek" demesi dikkatlerden kaçmadı.