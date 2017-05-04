05.05.2017 10:09:45

Konya'da 750 bin liralık kaçak silah ele geçirildi

Konya'da sosyal medya üzerinden satışa sunulan 750 bin lira değerindeki çeşitli av tüfekleri ve kuru sıkı silahlar kargo ile başka illere gönderilmek

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Konya'da sosyal medya üzerinden satışa sunulan 750 bin lira değerindeki çeşitli av tüfekleri ve kuru sıkı silahlar kargo ile başka illere gönderilmek istenirken düzenlenen operasyonla ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir ilçesinde farklı av bayilerinin sosyal medya üzerinden çeşitli av tüfeklerinin ve silahların satışa sunulduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Silahların müşterilere ulaşmadan ele geçirilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Tim ekiplerinden oluşan özel bir tim kuruldu. Yapılan çalışma sonucunda sosyal medya üzerinden satışı yapılan silahların iki kargo şirketi tarafından yola çıktığı bilgisine ulaşan polis ekiplerdi, Konya girişinde araçları takibe aldı. Polis ekipleri, araçların Karatay ilçesinde kargo dağıtım depolarına girmeleri üzerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 300 av tüfeği, 21 kuru sıkı silah, 21 havalı tüfek, 5 zıpkın, 228 şarjör, 58 şok silahı, 4 bin adet kuru sıkı mermisi, 400 boş kovan, 384 havai fişek ve 200 adet meşale ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve malzemelerin piyasa değerinin 750 bin lira olduğu belirtildi. El konulan silah ve malzemelerin sahte sevk irsaliye üzerinden çeşitli illere gönderildiği tespit edildi.Operasyonda ele geçirilen silahları hem gönderene hem de alıcısına silah başı 500 lira ceza kesileceği, kargo şirketlerine de idari cezalar OHAL kapsamında 'patlayıcı ve zarar verici maddelerin taşınması' kapsamında daha ağır olacağı bildirildi.(İbrahim Yetkin/İHA)