05.02.2017 11:33:40

Konya'da 30, Elazığ'da 12 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda Konya'da 30, Elazığ'da 12 kişi gözaltına alındı

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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda Konya'da 30, Elazığ'da 12 kişi gözaltına alındı.KONYAEdinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polisinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.ELAZIĞElazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada il merkezi, Karakoçan ve Palu ilçelerinde 16 adres tespit edildi. Belirlenen adreslere bu sabah erken saatlerde Özel Harekat timlerinin de desteğiyle operasyon yapıldı. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan zanlılar Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Operasyon kapsamında dijital veriler ele geçirilirken, 4 şüphelinin de arandığı öğrenildi.(Mustafa Beşer - Halil İbrahim Varlı / İHA)