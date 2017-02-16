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Konya'da 28 işçide zehirlenme şüphesi
16.02.2017 08:45:59

Konya'da 28 işçide zehirlenme şüphesi

Kentte bir fabrikada çalışan işçilerden 28'i zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre, Konya'da bir fabrikada çalışan işçilerden 28'i zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde bulunan 3. Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada çalışan 28 kişi, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.

Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri bulunan işçiler için fabrikaya polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan ve zehirlenme nedenleri tespit edilemeyen bu kişiler, kent merkezindeki bazı hastanelerde tedavi altına alındı.

 


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