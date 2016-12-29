29.12.2016 13:58:55

Konya-Antalya yolu ulaşıma kapandı

Konya-Antalya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

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Konya-Antalya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya karayolu, dün akşamdan bu yana devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı. Marangozlar Kavşağı'nda bölge trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor. Özellikle Seydişehir'den sonra 14. kilometreden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi görüş mesafesini sıfıra indirirken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan, Seydişehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.(İsmail Sünbül/İHA)