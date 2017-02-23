23.02.2017 10:12:56

Konutta fiyat artışına karşı yeni sistem

'Elbirliği Sistemi' ile faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkanı sunan Eminevim, konut fiyat artışına karşı korunmalar için değer artışlı çekiliş sistemini geliştirdi.

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'Elbirliği Sistemi' ile faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkanı sunan Eminevim, konut fiyat artışına karşı korunmalar için değer artışlı çekiliş sistemini geliştirdi.Çeyrek asırdır faizsiz ve kendi belirledikleri ödeme ve taksit seçenekleriyle vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan Eminevim, kolaylıklar içeren alternatif seçenekleri arasına bir yenisini daha ekledi. Konut fiyat artışlarına karşı koruma içeren sistemin 'değer artışlı çekiliş sistemi' olduğunu belirten Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 25 yıl boyunca faizsiz ve gelirlerine göre ödeme seçenekleriyle sektöre sağladıkları katkıya dikkat çekti.Başkan Üstün yeni geliştirdikleri sistemi ise şu sözler ile anlattı:'Değer artışlı çekiliş sisteminde müşterilerimizin katıldıkları organizasyonda zaman geçtikçe alım güçlerinin düşmemesi ve satın almayı planladıkları konutlardaki fiyat artışlarına karşı korunmaları kapsıyor."Avantajları nedir?Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, daha önce hiçbir üründe olmayan zaman geçtikçe teslimat tutarının artmasının müşterilerin alım gücünü koruyacağını belirterek şunları söyledi:"Taksitlerini yükseltmek istemeyen ve organizasyon vadesi sonuna kadar beklemek isteyen müşterilerimize beklemeleri karşılığında daha yüksek bir teslimat almalarını sağlayacaktır. Sıfır peşinatla sisteme giren üyelerimize de beklemeden birinci ayda teslimat imkanı getirecektir. Ürün içeriği ve işleyişiyle müşteri memnuniyetini artıracaktır. Örnek verecek olursak; 100 bin TL kayıt tutarı için yüzde 10 peşinatla peşinat tutarı 10 bin TL olacaktır. 100 kişilik grupta açıldığını düşünürsek peşinat sonrası kalan 90 bin TL'nin teslim alana kadar olan taksitleri 90 bin /100 yani 900 TL olacaktır. Birinci teslim alan müşterimiz 100 bin TL teslimat alacaktır. İkinci teslim alan yüzüncü ayda 155 bin TL olacaktır. Teslim aldıktan sonra ödeyecekleri taksitlerle ilk müşterinin toplam geri ödemesi 142 bin 500 TL olacaktır. 42 bin 500 TL kısmı evini son teslim alacak müşteriye ilk müşterinin yapmış olduğu teslimat desteğidir. Teslim tarihine kadar belli bir oranda müşterinin teslimat desteği azalarak son teslim alan müşterinin toplam geri ödemesi 100 bin TL olacaktır. Bu örnekte teslim aralığı 1-100. aylar arasındadır. 100'üncü ayda alan müşterilerimiz de 155 bin TL teslimat alacaklardır. Bu müşterilerimizin de toplam geri ödemesi 100 bin TL olacaktır. Bu sistemimizle vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarında elimizden gelen tüm gayreti göstermiş bulunmaktayız. Tek dileğimiz her zaman dediğimiz gibi evsiz vatandaşımızın kalmaması."