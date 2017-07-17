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Konut fiyatları yüzde 0,8 arttı
17.07.2017 12:53:55

Konut fiyatları yüzde 0,8 arttı

Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi Haziran'da yüzde 0,79 arttı. Konut fiyatlarının en çok yükseldiği il Bursa oldu.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin desteğiyle gayrimenkul bilgi servisi REIDIN tarafından hazırlanan, Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.79 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10.13 oranında artış gerçekleşti.

Haziran ayında Bursa'da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.26 oranında arttı ve Bursa fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir ise yüzde 0.97 oranı ile Şanlıurfa.

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3.95 oranında artış gerçekleşti.

Haziran ayında Bursa'da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2.42 oranında arttı ve Bursa kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde 1.17 oranı ile Erzincan.

REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranları yıllık konut Türk Lirası cinsinden kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanıyor. Haziran ayı itibariyle en yüksek yıllık brüt kira getiri oranları Aydın, Van ve Bilecik şehirlerinde ölçüldü.

REIDIN Amortisman Süresi (Yatırım Geri Dönüş Süresi), ilgili bölgede satın alınan ya da alınacak olan konutların kiraya verilmesi durumunda satış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini göstermektedir. Haziran ayı itibariyle en düşük amortisman süreleri Aydın, Van ve Bilecik şehirlerinde ölçüldü.


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