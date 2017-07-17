17.07.2017 12:57:11

Konut fiyatı artışında Bursa lider

Geçen ay konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir yüzde 2,26 ile Bursa, en çok azaldığı şehir ise yüzde 0,97 ile Şanlıurfa oldu.

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan "REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" ve "REIDIN Emlak Endeksi" haziran ayı sonuçları açıklandı.

Rapora göre konut fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,13 arttı. Geçen ay konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir Bursa, en çok azaldığı şehir ise Şanlıurfa oldu.

Yeni Konut Fiyat Endeksine göre de haziranda konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,29, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,82 arttı.

Haziranda Anadolu yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,55, Avrupa yakasında ise yüzde 0,17 fiyat artışı oldu. Söz konusu ayda yeni konut satışlarında peşinat kullanım oranı mayısa göre 6 puan artarak yüzde 21'e yükseldi. Banka kredisi kullanım oranı ise 3 puan düşerek yüzde 27'ye, senet kullanım oranı da 4 puan inerek yüzde 52'ye geriledi.

Geçen ay satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 37'si bitmiş, yüzde 63'ü ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Mayıs ayına göre 2,2 puan azalan stok erime hızı, adet bazlı yüzde 2,7, metrekare bazlı ise 2 puan azalarak yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 5'i yabancı yatırımcılara yapıldı.

Yıllık kira artışı yüzde 3,95 oldu

Rapor sonucuna göre konut fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,13 arttı.

Haziran ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,26 artan Bursa, en çok yükseliş yaşanan şehir oldu. Aynı dönemde konut satış fiyatlarında en çok azalış yüzde 0,97 ile Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Yıllık bazda satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il yüzde 27,46 ile Balıkesir, yüzde 22,08 ile Çanakkale, yüzde 21,42 ile Tekirdağ, yüzde 20,86 ile Zonguldak ve yüzde 20,19 ile Bursa oldu.

Kira fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,89, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,95 arttı. Metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,42 artan Bursa bu alanda yükselişiyle başı çekti. Aynı dönem içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde 1,17'lik oranla Erzincan oldu.