30.12.2016 10:55:40

Konukoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yeni yılda ekonominin daha olumlu geçmesini beklediklerini ifade ederek, 'Gaziantep seferberlik ruhuyla çalışmaya, üretmeye devam edecek' dedi.

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yeni yılda ekonominin daha olumlu geçmesini beklediklerini ifade ederek, "Gaziantep seferberlik ruhuyla çalışmaya, üretmeye devam edecek' dedi.Konukoğlu, yayımladığı mesajında, 2017 yılını yeni umutlarla karşıladıklarını ifade ederek, yeni yılın ülkemiz ve Gaziantep adına daha güzel gelişmelerle geçmesini, tüm dünyaya barış, huzur ve ekonomik refah getirmesini temenni etti.2016 yılının siyasi ve ekonomik açıdan zor geçtiğini, sadece ülkemizde değil dünya genelinde birçok sıkıntının bir arada toplandığı dönem olduğunu belirten Konukoğlu, "Her şeyden önemlisi, 15 Temmuz gibi hain darbe teşebbüsü ve işgal girişimini yaşadık, iç ve dış kaynaklı çok yönlü terör saldırılarına maruz kaldık. Böyle bir ortamda dahi Türkiye ekonomisinin bu yıl büyümesini sürdürmesi övgüyü ayrıca hak ediyor" dedi.Gaziantep'in yaşanan zorlukları hep çalışma azmi sayesinde aşmayı başardığını vurgulayan Konukoğlu, "Ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrika bacaları tütmeye başladı, son iki yılda 120 fabrika üretime geçti. Bölgede faaliyette olan tesis sayısı toplam 966'ya çıktı. Sanayi Odası olarak, sanayimize güç katacak projeleri hayata geçirmeye önem verdik. Gaziantep Oğuzeli Havaalanı Islah OSB, Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas OSB'nin kuruluşları tamamlandı. Ayrıca ayakkabı sektörünü bir çatı altında toplayacak yeni sanayi bölgesinin kuruluşu için başvurumuzu yaptık. En büyük ihracat pazarlarımızın bulunduğu Ortadoğu bölgesinde ateş çemberine rağmen, ihracatımızı mevcut seviyelerde korumayı ve hatta en fazla ihracat yapan iller arasında bir basamak sıçrayarak beşinci olmayı başardık' ifadelerini kullandı."Kaybedecek bir saniyemiz bile yok, çalışmaya devam"GSO Başkanı Konukoğlu, hükümet tarafından reel sektörü canlandırmaya, üretim ve ihracatı artırmaya, yatırımları ve istihdamı desteklemeye, firmaların nakit sıkıntısını gidermeye yönelik açıklanan tedbir ve teşvik paketlerinin olumlu yansımalarının önümüzdeki yıl hissedilebileceğini kaydetti.Konukoğlu, küresel ekonomide ve Avrupa'da toparlanma sinyallerinin görülmesinin yanı sıra Suriye'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasıyla bölgedeki jeopolitik belirsizliklerin azalmasının, Türkiye büyümesini artırabileceğini belirtti."Biz çözümü üretme yanlısıyız, Türkiye'nin geleceği için kaybedecek bir sanayimiz bile yok' diyen Konukoğlu, "Ekonomimizi daha güçlü kılmak için Gaziantep seferberlik ruhuyla çalışmaya, üretmeye, istihdam yaratmaya ve ihracata devam edecek. 2017 yılının, daha olumlu ve daha iyi geçmesini bekliyoruz. Bu süreçte hükümetten en önemli beklentimiz, ekonomiye yönelik alınan kararların hızla uygulanmasıdır. Bu duygularla bütün hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını tebrik eder, tüm dünyada barış ve huzur ortamının egemen olacağı bir dönemin miladı olmasını dilerim' ifadelerine yer verdi.