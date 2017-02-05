05.02.2017 17:41:42

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Sungurlu-Ankara karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necmettin K. yönetimindeki 06 FC 7650 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Hülya K. ve Hamide Nilüfer B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.