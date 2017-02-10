10.02.2017 10:13:04

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu.Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı soğuklar nedeniyle buz tutan yolda seyreden sürücü, bir anda direksiyo

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Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu.Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı soğuklar nedeniyle buz tutan yolda seyreden sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce sağa-sola savruldu, ardından ise demir bariyerlere çarparak şarampole uçtu.Yaşanan bu kaza araçta bulunan kameraya da saniye saniye yansıdı.