10.02.2017 10:13:04
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu.Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı soğuklar nedeniyle buz tutan yolda seyreden sürücü, bir anda direksiyo
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı soğuklar nedeniyle buz tutan yolda seyreden sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce sağa-sola savruldu, ardından ise demir bariyerlere çarparak şarampole uçtu.
Yaşanan bu kaza araçta bulunan kameraya da saniye saniye yansıdı.
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