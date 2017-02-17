Kontrol noktasındaki polislere çorba ikramı

Kilis Belediyesi Konaklarında hazırlanan sıcak çorbaları Söğütlüdere civarında şehir giriş çıkış güvenliğini sağlayan polislere ikram edildi.
Kilis Belediyesi Konaklarında hazırlanan sıcak çorbaları Söğütlüdere civarında şehir giriş çıkış güvenliğini sağlayan polislere ikram edildi.
Kilis Belediyesi Konaklarında görevli bayanlar, Kilis-Gaziantep karayolu Söğütlüdere uygulama noktasında görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü personeline çorba ikram edildi. Soğuk havalara aldırış etmeden 7/24 şehrin girişinde nöbet tutan güvenlik güçlerine sabahın soğuk saatlerinde içleri ısınsın diye ziyaret ederek çorba ikram edildi.