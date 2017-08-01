01.08.2017 13:52:37

Kongre Trump'ın elinden o yetkiyi alacak!

ABD Kongresi, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın yaptırımlar alanındaki yetkilerini devralmaya hazırlanıyor.

Temsilciler Meclisi ve Senatodan ezici çoğunlukla geçen yeni yaptırım tasarısı ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırmaya ya da değiştirmeye yönelik olası adımlarının, Kongrenin onayına tabi tutulmasını öngörüyor.

Trump, tasarıyı imzalarsa, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda mutlak yetkisinden vazgeçerek, Kongreden onay isteme zorunluluğunu kabul edecek, kongrenin böyle bir talebe 30 gün içerisinde olumlu veya olumsuz yanıt vermesi gerekecek.

"BİZ BELİRLEYECEĞİZ"

ABD tarihinde ilk kez yaşanan bu durumun altında Donald Trump ve yakınlarının seçimler için Rusya ile gizli iş birliği yapmış olabileceğine yönelik iddialar yatıyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğa sahip olduğu Kongre, Kasım 2016 seçimlerinden beri en önemli icraatı olan bu düzenleme ile başı Rusya soruşturmasıyla dertte olan Trump'a "ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını sen değil biz belirleyeceğiz." mesajını vermiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Başkan Trump'ın Kongrede oylanma sürecinde eleştirdiği tasarıyı onaylayıp onaylamayacağı merak edilirken, Beyaz Saray, geçen cuma günü Trump'ın tasarıyı imzalamayı planladığını açıkladı.