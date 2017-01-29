29.01.2017 17:42:45

KONGED'in hentbolda hedefi 1. Lig

Antalya Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü, Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nin 2'nci devresinde deplasmanda Bolu Belediyesi hentbol takımını 28-24 mağlup ederek, 1. Lig hedefine yaklaştı.

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Antalya Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü, Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nin 2'nci devresinde deplasmanda Bolu Belediyesi hentbol takımını 28-24 mağlup ederek, 1. Lig hedefine yaklaştı.Sezon başında Gazi Gençlik Spor kulübünü bünyesine katarak, Konyaaltı Gençlik Derneği adı altında hentbol takımı kuran Antalya Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü, yasal tüzükle dernek çatısı altından çıkarak kulüp haline geldi. Antalya Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı, geçtiğimiz hafta 24-26 Ocak arası Denizli'de gerçekleştirilen küçükler liginde oynadığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 galibiyetle grubunu lider bitirdi. Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı'nın A takımı ise Türkiye Hentbol Federasyonu'nun düzenlediği Bayanlar 2. Ligi'nin 2'nci devresinde Bolu Belediyesi Hentbol Takımını 28 - 24 mağlup ederek, 2 puanla play-off sıralamasında yerini aldı.Antalya Konyaaltı Gençlik ve Spor Kulübü'nün hentbol takımından sorumlu başkanı Mertcan Deniz, hedeflerinin 1. Lig olduğunu belirterek, 2. Lig'in 2'nci devresinde kalan tüm maçlarda en üst seviyede mücadele ortaya koyacağız dedi. Deniz, hedeflerine ulaşmak için emin adımlarla yol aldıklarını da sözlerine ekledi.