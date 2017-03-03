03.03.2017 16:52:23

Konaklı Mahallesi'ne İsveç modeli

Nilüfer Belediyesi ve İsveç Yerel Demokrasi Merkezi iş birliğiyle geliştirilen Symbio City eğitimleri kapsamında Konaklı Mahallesi'nin 1/1000 ölçekli imar planı, mahalle sakinlerinin görüşüne göre şekil alacak.

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Nilüfer Belediyesi ve İsveç Yerel Demokrasi Merkezi iş birliğiyle geliştirilen Symbio City eğitimleri kapsamında Konaklı Mahallesi'nin 1/1000 ölçekli imar planı, mahalle sakinlerinin görüşüne göre şekil alacak.Symbio City projesi kapsamında Nilüfer Belediyesi tarafından Konaklı Mahallesi'nde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı çalışması mahalle sakinlerinin görüşüne sunuldu. Konaklı Mahallesi Meydanı'nda gerçekleştirilen toplantıya vatandaşlar ilgi gösterdi.1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkında vatandaşların görüşünü dinleyen Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Tahir Yılmazeli, "Hedefimiz bu toplantıları gerçekleştirerek burada yaşayan halkın talepleri doğrultusunda bir plan çalışması yapmak. Burada kullanıcı olan sizlersiniz. Sizin talepleriniz önemli ve bu talepler doğrultusunda geleceği planlıyoruz. Burada ihtiyaçları alarak planlara yön vermemiz gerekiyor. Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda teknik olarak bilgilendirme yapıyoruz. Analiz çalışmaları yapıldığında bizlere ulaşımla ilgili sıkıntılar iletildi ve büyük araçların mahalle merkezine girmesinin engellenmesi istendi. Onun çözümüne yönelik şu an bir öneri sunduk. Bunun devamında mahallenin ihtiyaçlarını birlikte tespit ederek birlikte çalışmalarla ilgili tekrar paylaşımda bulunacağız" dedi.Nilüfer Belediyesi'nin Konaklı Mahallesi'nde uyguladığı projede başkan, başkan yardımcıları, muhtar, vatandaş ve teknik personelin bir araya gelerek, mahalle için en doğru kararın alınması planlanıyor.