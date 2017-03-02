SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Konak'tan proje atağı
02.03.2017 10:47:31

Konak'tan proje atağı

Konak Belediyesi'nin Mart ayı olağan meclis toplantılarının ilk oturumu Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantında gündem maddeleri görüşülmeden önce Başkan Pekdaş, 2017 yılı içerisinde temelleri atılacak projeleri tanıttı. Gültepe'ye yapılacak spor kompleksinden Toros'a yapılacak çok amaçlı kapalı pazaryerine, Aziziye Mahallesi'nde inşa edilecek semt merkezinden Yağhaneler'de kurulacak kapalı pazaryerine

Konak Belediyesi'nin Mart ayı olağan meclis toplantılarının ilk oturumu Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantında gündem maddeleri görüşülmeden önce Başkan Pekdaş, 2017 yılı içerisinde temelleri atılacak projeleri tanıttı. Gültepe'ye yapılacak spor kompleksinden Toros'a yapılacak çok amaçlı kapalı pazaryerine, Aziziye Mahallesi'nde inşa edilecek semt merkezinden Yağhaneler'de kurulacak kapalı pazaryerine kadar temelleri bu yıl atılacak projeler göz doldurdu.

"Artık temel atma dönemine başlıyoruz"

Barkovizyon eşliğinde projeleri tek tek anlatan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, "Zaman alan işleri bitirdik. İlçemize yönelik programlarımızı ve bu programlarımızın bürokratik süreçlerini tamamladık. Artık temel atma dönemine başlıyoruz. Daha çok görünür olacağız. Temellerini attığımız, projelerimizin somut ve görünür olduğu dönemi yaşayacağız. Daha çok iş, daha çok üretim, daha çok faaliyet içinde olacağız" dedi. Tanıtılan projeler CHP ve AKP'li meclis üyelerinden de tam not aldı. CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Karadağ tanıtılan projelerin tüm İzmirlilere hayırlar getirmesini diledi. AKP Grup Başkan Vekili Sait Başdaş ise temeli atılacak projelerin hayata geçirilmesinde her türlü desteği vereceklerini belirterek, halkın yararına olan her çalışmada var olduklarını dile getirdi.

Mart ayı 'kentte kadın var'

Meclis oturumunda Mart ayı teması da belli oldu. Geçtiğimiz yıldan beri devam eden uygulama kapsamında bu ayın teması 'Kentte Kadın Var' olarak kabul edildi. Oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mart ayı boyunca Konak Belediyesi'nin tüm resmi yazışmalarında Kentte Kadın Var temasına uygun logo kullanılacak. Ayrıca bu ay temaya uygun etkinlikler gerçekleştirilecek. Başkan Pekdaş, Mart ayının kadınlar için önemli bir gün olduğunu dile getirerek, "Bundan 82 yıl önce 1935'te 18 kadın milletvekili seçilerek meclise girdi ve o günden bu yana kadınlar Türkiye'de siyasetin içinde. Kadınların hayatın her alanında özgürce var olmaları önemlidir" diye konuştu.

"Adalet yerini buldu"

Meclis toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıl hapis cezası istemi ile yargılandığı ve Kocaoğlu dahil tüm sanıkların beraatı ile sonuçlanan yolsuzluk davası hakkındaki düşüncelerini de dile getirdi. Adaletin ekmek ve su kadar önemli olduğunun aklımızda kalması gerektiğini vurgulayan Pekdaş, "Bir devleti devlet yapan hukuka uygun yargılamalardır. Umarım bundan sonraki yargılamalar hukuka uygun bir şekilde yapılır" diye konuştu.

İşte yeni projeler

-Toros Pazaryeri ve Semt Merkezi

11 bin 500 metrekare alana inşa edilecek tesiste 138 tezgahın kurulacağı kapalı pazaryerinin yanı sıra semt merkezi olarak hizmet verecek derslikler, kurs alanları da bulunacak. Ayrıca bölge halkının ihtiyacını giderecek bir düğün salonu ve nikah salonu da yer alacak. Modern görüntüsüyle göz dolduracak tesis de 91 araçlık otopark da olacak.

-Gültepe Spor Kompleksi

5 bin 86 metrekarelik alanda inşa edilecek kompleks, modern ve çok yönlü mimarisiyle bölgeye yeni bir soluk getirecek. Komplekste basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının yapılacağı spor salonu ile bir mini futbol sahası yer alacak. Ayrıca bireysel ve grup antrenmanlarına olanak sağlayan birden çok salon ve 30 araçlık bir kapalı otopark da olacak.

-Aziziye Semt Merkezi

Konak sınırları içerisinde yaşayan kadınların toplumsal hayata etkin ve üst düzeyde katılmasını sağlamak ve üreterek ekonomik olarak güçlenmesini desteklemek amaçlı hizmete açılan semt merkezlerine Aziziye Mahallesi'nde inşa edilecek binayla bir yenisi daha eklenecek. İki katkı planlanan bina hizmete girdiğinde meslek edindirme, yabancı dil, geleneksel el sanatları, hobi ve beceri kurslarının verildiği bir merkez olacak.

- Kadriye Kapalı Pazaryeri

Kadifekale ve çevresinde yaşayan vatandaşların pazar sıkıntısını ortadan kaldıracak tesis için çalışmalar başladı. 1. Kadriye Mahallesi'nde inşa edilecek pazaryeri için kamulaştırmalar yapılarak inşaat alanı oluşturuldu. Yakın zamanda temeli atılacak kapalı pazaryerinin diğer inşa edilecek kapalı pazaryerleri gibi çok amaçlı olacağı belirtildi. Sadece pazaryeri olarak değil, düğün salonu ve semt merkezi olarak da hizmet vermesi planlanıyor.

- Güneşli Pazaryeri

Yıllardır tarihi İpek Yolu üzerine kurulan Eşrefpaşa Pazarı'nın taşınmasını sağlayacak proje çok kısa süre içinde başlayacak. Yahaneler'deki Jandarma Bölge Komutanlığı'nın boşalttığı yeri TOKİ'den 12 milyon TL'ye satın alan Konak Belediyesi, bu alana içinde çeşitli sosyal donatıların da olacağı çok görkemli bir kapalı pazaryeri yapacak. İnşa edilecek tesiste pazaryerinin yanı sıra bölge halkının yüzünü güldürecek büyük bir otopark, düğün salonu ve nikah salonu da yapılacak.

-Yeni spor ve semt merkezleri

Konak Belediyesi'nin 2017 yılında hizmete açacağı tesisler arasında Zeytinlik, Hatay ve 1. Kadriye'de kiralama yöntemiyle belediye bünyesine kazandırılan merkezler de bulunuyor. Zeytinlik'te 5 katlı bir bina semt merkezi olarak projelendirilirken, Hatay'da kiralanan üç katlı binanın da spor merkezi olarak bölge halkının hizmetine sunulması için çalışmalar başladı. Ayrıca 1. Kadriye Mahallesi'nde kiralanan iki katlı bina ilk etapta Konak Belediyesi'nin hibe desteği aldığı AB projesine ev sahipliği yaparken, proje sonunda semt merkezi olarak hizmet verecek.

-Restorasyon atağı

Konak Belediyesi 2017 yılında tarihi binaların restorasyonuna da hız verecek. Mecidiye Mahallesi'nde satın alınan ikiz binaların restorasyon projeleri kuruldan geçti. Yapımına başlanacak proje tamamlandığında tarihi ikiz evler kent yaşamına kazandırılacak. Ayrıca Tepecik Semti'nde alınan tescilli Konak'ta restore edilerek 'Roman Kültür ve Sanat Merkezi' olarak hizmete açılacak. Bunun yanı sıra Anafartalar Caddesi'ndeki Tarihi Kıllıoğlu Hamamı ve İkiçeşmelik Caddesi üzerindeki İstiklal İlkokulu da restore edilip, yeniden işlevsel hale getirilecek.
    YORUM YAZ
Genelkurmay'dan darbecilerin 'Tatbikat sandık' savunmalarına cevap
FETÖ mensubundan 'ByLock' itirafı
ABD Adalet Bakanı, Rus Büyükelçi ile görüştü
BM: Rejim, konvoyumuzu kasten vurdu
Rusya 'YPG'yi vurmadık' diyor
Tarladan eve dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
AB'nin geleceğine ilişkin 5 senaryo
ABD'li komutan: YPG Türkiye'ye tehdit değil
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
2 Mart 2017 gazete manşetleri
Suriye'de yeni uluslararası kriz: Rakka kime kalacak?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Lübnan yönetiminde 'Hizbullah' çatlağı
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı
'Obama siyasete geri dönüyor'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Gel Erdoğan'ın yardımcısı ol
Elektriğe zam var mı? EPDK Başkanı açıkladı
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti internet üzerinde de ödenmeye başladı.
02.03.2017 10:59:41
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Son iki haftadır durağan bir seyir izleyen altın fiyatlarında yeniden dalgalanma başladı.
02.03.2017 10:47:38
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
02.03.2017 10:25:45
'Dünyanın en eski yaşam izleri' bulundu
'Dünyanın en eski yaşam izleri' bulundu
Dünyanın en eski yaşam izlerinin, Kanada'nın Quebec eyaletinin kuzeyinde yürütülen bilimsel bir araştırmada bulunduğu açıklandı.
02.03.2017 10:05:30
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. Derbi maç 23 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
02.03.2017 09:33:40
Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
02.03.2017 09:09:00
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul Avrupa Yakası'nda bazı ilçelere 4 Mart tarihinde elektrik verilemeyecek.
02.03.2017 09:07:36
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları