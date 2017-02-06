06.02.2017 16:43:01

Konak'tan örnek proje

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta, hayata geçirilen AB projesi ile dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve çeşitli sebeplerden ötürü iş bulamayan vatandaşlar, verilecek mesleki eğitim kursları sayesinde iş sahibi olup üretim sürecine katılacak.

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İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta, hayata geçirilen AB projesi ile dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve çeşitli sebeplerden ötürü iş bulamayan vatandaşlar, verilecek mesleki eğitim kursları sayesinde iş sahibi olup üretim sürecine katılacak.Konak Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Vakfının Konak Belediyesi ve Roman Kültürü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte yürüttüğü 'Gelecek Eğitimde, Eğitim Konak'ta' adlı Avrupa Birliği (AB) projesinin 1. Kadriye Mahallesinde hizmet verecek Rehberlik ve Dayanışma Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Konak'ın dezavantajlı mahallelerinde yaşayan vatandaşlara yönelik mesleki eğitim kurslarının verileceği merkezin açılış törenine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, semt sakinleri ve projeden faydalanacak kursiyerler katıldı. Açılış kurdelesini Başkan Pekdaş ve muhtarların birlikte kestiği merkezde 18-55 yaş arası, en az ilkokul mezunu olan, işsiz vatandaşlara meslek kapısı açacak eğitimler verilecek. Erkek kursiyerler 'ayakkabıcılık', kadın kursiyerlere ise 'hasta ve yaşlı refakatçiliği' ile 'makine dikiş' kursları alacak.Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, törende yaptığı konuşmada meslek edindirmede eğitimin önemine vurgu yaptı. Başkan Pekdaş, "Okumak başka bir şey, eğitimli olmak, meslek sahibi olmak ayrı bir şey. Bu nedenle hem eğitimin önemini dile getirmek hem de işsiz vatandaşlarımızı meslek sahibi yapabilmek için 'Gelecek Eğitimde, Eğitim Konak'ta' projesi büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği'nin desteklediği bu projeyle Konak'ın dezavantajlı bölgelerinde yaşayan hemşehrilerimiz meslek kurslarına katılabilecek. Bu kurslar sonunda iş sahibi olabilecek" dedi.Açılışı yapılan merkezin projenin sona ermesinin ardından Konak Belediyesi bayrağı altında çocuk ve kadınlara hizmet vermeyi sürdüreceğini belirten Başkan Pekdaş, "Proje sonrasında da bu merkezde hemşehrilerimizle birlikte üretim yapalım istiyoruz. Burası bir proje merkezi olarak kurulmuş olmasına rağmen bundan sonra da Konak Belediyesi 1. Kadriye Mahallesi'nde var olacak. Burada hizmetlerimiz sürecek. Kadınlarımızın sosyalleşmesi için, gençlerimizin eğitim desteği alması için birlikte üreteceğiz. Biz sokaklarında özgürce dolaşıldığı, özgürlüğün yudum yudum hissedildiği bir Konak istiyoruz. Çabamız bunun için, çabamız birlikte olmak için" diye konuştu.Eğitimin her yaşta olabileceğini, her yaşta meslek sahibi olunabileceğini gösteren 'Gelecek Eğitimde, Eğitim Konak'ta' projesi kapsamında 18-55 yaş arası, işsiz, mesleki yeterliliği olmayan, en az ilkokul mezunu ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşlar için mesleki eğitim kursları verilecek. Proje kapsamında kadınlar, ücretsiz 'hasta ve yaşlı refakatçi eğitimi' ile 'düz dikiş makineci' eğitimi alacak. Erkekler için de 'ayakkabıcılık' kursu düzenlenip, eğitim alan kursiyerler İŞ-KUR vasıtasıyla iş bulma imkanına da sahip olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projeye İzmir Ayakkabıcılar Odası Mesleki Eğitim Merkezi, Çağdaş Romanlar Derneği, Ege İhracatçılar Birliği, İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve Konak Halk Eğitim Merkezi de destek veriyor. Proje kapsamında 1. Kadriye Mahallesinde açılan Rehberlik ve Danışmanlık Merkezinin ikincisi önümüzdeki günlerde Zeytinlik Mahallesinde hizmete girecek.