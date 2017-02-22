22.02.2017 11:29:43

Konak'tan online film festivali

Konak Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek olan Tarık Dursun K. Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Tüm sinema emekçilerine açık olan festival bir ilk olma özelliği de taşıyor. Yarışmaya başvurular tamamen dijital platform üzerinden yapılacak. Serbest temalı bir 'online' sanat festivali olma özelliği taşıyan organizasyon kapsamında bir kısa film yarışması, bir de kısa film senaryo yarışması düzenlenecek.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Konak Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek olan Tarık Dursun K. Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Tüm sinema emekçilerine açık olan festival bir ilk olma özelliği de taşıyor. Yarışmaya başvurular tamamen dijital platform üzerinden yapılacak. Serbest temalı bir 'online' sanat festivali olma özelliği taşıyan organizasyon kapsamında bir kısa film yarışması, bir de kısa film senaryo yarışması düzenlenecek.Halk oyuyla belirlenecekKısa film yönetmenlerinin daha fazla film yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalin başvuruları 1 Mayıs'a kadar devam edecek. 2015 yılında kaybettiğimiz İzmirli yazar Tarık Dursun K.'nın anısına yapılan kısa film festivaline katılımlar tamamen web portalı üzerinden gerçekleşecek. Yarışma kapsamında senaryo dalı için, 'İzmir ve Göç' teması belirlenirken, kısa film yarışmasına katılan filmler ise web sitesinden ve festival adına açılan YouTube kanalından paylaşılarak, beğeni yoluyla halk oylamasına sunulacak. Katılımcılar www.tarikdursunkkisafilmfestivali.com ya da www.tarikdursunkkff.com web siteleri üzerinden başvuru yapabilecek. Yarışma şartları, katılım koşulları ve dağıtılacak olan ödüller de buradan öğrenilebilecek. En çok izlenen ve beğeni alan filme 'Halk Oylaması Ödülü' verilirken, jüri değerlendirmesiyle belirlenen filmlere de 'Jüri Özel Ödülü' verilecek.Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye'nin önemli yazarlarından biri olan ve 11 Ağustos 2015 günü yaşama veda eden Tarık Dursun K. anısına düzenlenecek yarışmanın bir ilk olma özelliği taşıdığını belirterek; "Düzenleyeceğimiz festival ile Tarık Dursun K. özelinde İzmir'in çıkardığı tüm kültür üreticilerini anmak istiyoruz. Ayrıca kentimiz ve ilçemizin kültür dünyasına katkı koymayı amaç ediniyoruz. Bunun yanında bir diğer amacımız da edebiyatçı yönüyle olduğu kadar sinemacı yönüyle de bilinen Tarık Dursun K.'nın güçlü bir anlatım diline sahip bu sinemacı kimliğini de vurgulamak" dedi.Başvurular online olacakYarışmaya 2014 yılının Ocak ayından sonra çekilen ve 1 dakikadan az, 20 dakikadan fazla olmayan filmler katılabilecek. Dramatik, belgesel, deneysel ya da animasyon türünde tüm filmlerin ve senaryo yarışması temasına uyan tüm senaryoların başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış filmler kabul edilecek. Katılım için festivalin web sitesine ücretsiz üye olmak ve festival için açılan YouTube kanalına abone olarak, oluşturulacak profil üzerinden filmleri yüklenebilecek.