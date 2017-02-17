18.02.2017 10:42:39

Konak'ta personele 'öfke kontrolü' eğitimi

Konak Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek adına görevli personelin kişisel gelişimine katkı koyacak 'Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü' konulu eğitim semineri düzenlendi.

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Konak Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek adına görevli personelin kişisel gelişimine katkı koyacak 'Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü' konulu eğitim semineri düzenlendi.Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminere, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan 192 personel katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Güler'in konuşmacı olduğu etkinlikte, stresle baş edebilme ve öfke kontrolü konularında ayrıntılı bilgiler verildi. Ege Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen seminerde kişinin ani duygu değişikliklerinin altından nasıl kalkacağına değinen Güler, stres ve öfkenin oluşum sebeplerinin neler olduğunu anlatarak, ortaya çıkan sonucun olumlu ve olumsuz yönlerini dile getirdi.Öfke ve stresin hayatın bir parçası olduğunu; ancak bununla baş etmenin mutlaka öğrenilmesi gerektiğini belirten Güler, kontrol edilememesi halinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi. Gün içinde karşılaşılan sorunların kişide oluşturduğu olumsuzlukların sadece iş hayatını etkilemediğini, aile ve sosyal yaşamını da bozabildiğine değinen Güler, stresle baş edebilmenin en temel yolunun kişinin buna sebep olan faktörleri fark edip kontrol altına alması olduğunu vurguladı. Personelin de ilgiyle dinlediği eğitim semineri karşılıklı soru cevapla son buldu. Öte yandan ilki düzenlenen eğitim seminerlerinin önümüzdeki haftalarda devam edeceği öğrenildi.