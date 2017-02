28.02.2017 10:12:06

Komutanlardan şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Salihli Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, ilçedeki şehit ailelerini tek tek evlerinde ziyaret ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Salihli Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, ilçedeki şehit ailelerini tek tek evlerinde ziyaret ediyor.Komutanlar, şehit ailelerini evlerinde ziyaret edip hal hatır sorduktan sonra, şehit aileleri ile birlikte şehitlerin kabirlerini de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.Garnizon Komutanı Binbaşı Karameşe ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alşen, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alşen, ayrıca ziyaret ettikleri şehit mezarlarında bulunan ve yıpranmış bayrakları değiştirdiklerini söyledi.Şehit aileleri ile bir arada olmanın haklı gururunu yaşadığını ifade eden Garnizon Komutanı Binbaşı Karameşe ise "Sizler bu vatan uğruna can vermiş şehitlerimizin, bize kutsal emanetlerisiniz. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Bir derdiniz ve sıkıntınız olduğu zaman hiç çekinmeden yanımıza gelin. Çünkü bizim kapılarımız size sonuna kadar açık" dedi.Garnizon Komutanı Binbaşı Karameşe, ilçedeki şehit ailelerini tek tek evlerinde ziyaret edecekelrini söyledi.