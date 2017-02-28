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28.02.2017 17:50:06
Komutana 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl hapis
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FETÖ ile korkutup 165 bin lira dolandırdılar
Erzurum'da, kendilerini telefonda savcı ve emniyet müdürü olarak tanıtarak vatandaşları FETÖ ile ilişkili olmakla korkutup 165 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı.
28.02.2017 17:34:29
HDP'li Önlü hakkında zorla getirilme kararı
HDP'li Önlü hakkında zorla getirilme kararı verildiği öğrenildi.
28.02.2017 17:31:13
Manchester United, kadrosuna Türk oyuncuyu dahil etti
Galler doğumlu Türk oyuncu Levent Gündoğan, Manchester United'ın altyapısına transfer oldu.
28.02.2017 17:19:42
Beyoğlu’nda yangın paniği
İstanbul Beyoğlu’nda üç katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.
28.02.2017 17:05:52
CHP Grubu referandum için toplanacak
CHP Meclis Grubu, referandum sürecindeki stratejisini belirlemek için toplanacak.
28.02.2017 16:53:23
İkinci el otomobilde önemli düzenleme
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el otomobil piyasasını düzenledikten sonra emlak piyasasına yönelik düzenlemeyi de hayata geçireceklerini açıkladı.
28.02.2017 16:44:29
Nusaybin'de 3 PKK'lı öldürüldü
PKK'ya yönelik devam eden, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu'nda, 3 PKK'lı öldürüldü.
28.02.2017 16:24:56
TİMETÜRK
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Gaziantep'te 3 canlı bomba yakalandı
FETÖ ile korkutup 165 bin lira dolandırdılar
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Manchester United, kadrosuna Türk oyuncuyu dahil etti
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
Faciadan dönüldü: Öğrenci servisi alev alev yandı
Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı
Günün özeti
Öldürülen 17 yaşındaki Kader'in davasına devam edildi
GESMEK'te işaret dili eğitimleri başladı
Güneyde 47 mahallenin altyapı ihalesi gerçekleştirild
Cezayir'deki terör operasyonları
İzmir'de tarihi eser operasyonu
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