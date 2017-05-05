05.05.2017 15:41:50

'Kömüre Giden Demiryolu' projesi

BAKKA tarafından hazırlanan projenin tanıtımı niteliğindeki 'Kelebeğin Rüyasına Yolculuk' adlı çalışma kapsamında, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin doğal ve tarihi yerleri gezildi - Proje danışmanı Zaman:- 'Biz her ne kadar düş kuruyorsak da bu düşümüz kısa vadede değil ama gelecekte karşımıza turizm tanıtımı olarak çıkacaktır'

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından hazırlanan "Kömüre Giden Demiryolu" projesinin tanıtımı niteliğindeki "Kelebeğin Rüyasına Yolculuk" adlı çalışma kapsamında, Ereğli ilçesinde gezi düzenlendi.

Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin mevcut turizm ve kültür değerlerini halihazırdaki tren yollarıyla bütünleştirerek turizm koridoru oluşturulması amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, turizm acentesi temsilcileri, gazeteci ve akademisyenlerden oluşan heyet, Ereğli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Alemdar Müze Gemisi, Elpek Bezi ve Osmanlı Çileği Satış Stantları, Ereğli Müzesi ve Cehennemağzı Mağaraları'nı gören heyete, yetkililer tarafından kentin tarihi ve kültürü anlatıldı.

Proje danışmanı Ekrem Murat Zaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 2 Mayıs'ta Safranbolu'da başladığını belirterek, "Kömüre giden demir yolunun rayları ilk önce Karabük'te bir sanayi kurdu. Kardemir'in çevresinde var olan doğal güzellikleri, endüstri tesisi ile birlikte tarihi doğallıkları gördük. Daha sonra çeşitli noktalardaki güzellikleri gösteriyoruz." diye konuştu.

Bölgeyi cazibe merkezi haline dönüştürmek için çaba harcandığını anlatan Zaman, "Türkiye'nin turizm şirketleri, rehberleri, ajanslarına bu bölgeyi anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Bölgemizde tur düzenlenmesine yönelik bir çalışma. Hem doğal güzelliklerimizi hem demiri, kömürü, elektrik enerjisi ile endüstri yapılarını, sanayi tesislerini ve sosyal yapısını gösteriyoruz. Heyete, 'Bizim tarihimiz, kültürümüz bu, gelin bu tarihi kültürü hep birlikte pazarlayalım.' dedik." şeklinde konuştu.

Ekrem Murat Zaman, tur şirketlerinden olumlu dönüşler almaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız görüşmelerde, 'Bu kadar büyük bir güzellik beklemiyorduk. Çok olumlu şeylerle karşılaştık. Bölgeye tur düzenlemekte çekiniyorduk. Doğa turizmine kısa zaman ayırabiliyorduk artık böylesine uzun soluklu bir turizm düşünebiliriz. Ereğli-Zonguldak turu düşünebiliriz.' diyen turizm şirketi ile karşılaştık. Bizim amacımız da zaten buydu. Zonguldak Valisi Ali Kaban da bunun adına 'Kelebeğin Rüyasına Yolculuk' dedi. Biz her ne kadar düş kuruyorsak da bu düşümüz kısa vadede değil ama gelecekte karşımıza turizm tanıtımı olarak çıkacaktır."