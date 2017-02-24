24.02.2017 13:54:35

Komşusunu göğsünden bıçaklayan esnafa 8 yıl hapis

Kayseri'de esnaflık yapan iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişiyi göğsünden bıçaklayan ve bu suçtan tutuklu yargılanan 54 yaşındaki sanığa 8 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Kayseri'de esnaflık yapan iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişiyi göğsünden bıçaklayan ve bu suçtan tutuklu yargılanan 54 yaşındaki sanığa 8 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.18 Ağustos 2016'da Camikebir Mahallesi Unlu Sokak'ta esnaflık yapan M.Ö. ve M.T. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce M.Ö. yanında bulunan bıçak ile M.T.'yi göğsünden bıçaklayarak, hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladı. Bıçağı da gazete kağıdına sararak, iş hanının çatısına attı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.Ö. (54) ve avukatlar hazır bulunurken, mağdur, şikayetçi M.T. (54) ise duruşmaya katılmadı.Sanık M.Ö. mahkemede "Ben kendisine hakaret felan etmedim. Kendisi de oğlu da akıl hastası. Akli dengeleri yerinde değil. Tahliyemi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl, 'hakaret' suçundan ise 3 ay 15 gün olmak üzere toplam 8 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.