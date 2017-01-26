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Komşu yadigarı kedilere yıllardır sahip çıkıyor
26.01.2017 21:44:18

Komşu yadigarı kedilere yıllardır sahip çıkıyor

Uşak'ta 39 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Refik Kasım 1983 yılından beri aynı yerde hizmet veriyor. Kasım esnaf komşusundan kedisine emanet olarak kalan kedileri beslemeye devam ediyor.

Uşak'ta 39 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Refik Kasım 1983 yılından beri aynı yerde hizmet veriyor. Kasım esnaf komşusundan kedisine emanet olarak kalan kedileri beslemeye devam ediyor.

Kasım kedileri beslemeye başlamasının hikayesini şu şekilde anlattı; "Nurettin Yamanoğlu vardı merhum şeker fabrikasından emekliydi, üst tarafımızda dükkanı var. Onundu bu kedilerin bir kısmı. Yaklaşık olarak 10 yıl kadar o baktı kedilere, vefat ettikten sonra kediler boşta kaldılar, sağda solda yiyecek arıyorlardı. Bir gün bende bunlara yiyecek vereyim dedim. O zaman birkaç kedi vardı. Ondan sonra yavruladılar büyüdüler çoğaldılar şimdi 20 'den fazla kedi var, üremeye de devam ediyorlar. Sağ olsunlar eşimiz dostumuz bu kedilerin bakımında bize yardımlarda bulunuyorlar, ciğer veriyorlar , ben de mama alıyorum. Yaklaşık 7-8 senedir bu kedilere bakıyorum. Kediler aynı sülaleden üreyerek çoğalıyorlar, erkekleri de büyüdükten sonra yetişkin olduktan sonra burayı terk ediyorlar, dişiler kalıyor, burada yavrulamaya devam ediyor. Üreme zamanında erkekler geliyor sonrasında gidiyorlar. Hayvanların insanlardan daha sadık olduğunu düşünüyorum. Onlarla ne kadar da uğraşsam zorlasam bana zarar vermiyor, sonra ben yokken buraya gelip sıralanıyorlar, bekliyorlar, hoşuma gidiyor. İnsanlara yardım edeceğime bunlara yardım ediyorum en azından sadık oluyorlar" dedi.

"Hayvanları sevmeyenlerin insanları sevebileceklerini düşünmüyorum"

İnsanların bazılarının bu konuda duyarsız olduğunu hatta bazılarının kendisine kızdığını söyleyen Kasım; " Kedilerin burada olmasından rahatsız olan insanlar var. Ama ben ömrün olduğu ve burada kaldığım müddetçe bu kedileri beslemeye devam edeceğim. Buraya gelen tanıdığım insanlara gerçekten yardıma muhtaç olduğunu bildiğim insanlara da yardım etmeye, elimden geldiği kadar boş çevirmemeye çalışıyorum. Malumunuz bazıları bunu meslek haline getirmiş, duyuyoruz dilencilik yapıyor ama 3 katlı 5 katlı ev var diye. Hayvanları sevmeyenlerin insanları sevebileceklerini düşünmüyorum. Kedilerin içinde rahmetli Nurettin ağabeyin zamanında kalan biri de var yaklaşık 10-12 yaşında, yaşlılığından dolayı kulakları bile duymuyor artık. Ama bir cesareti var köpekleri kovalıyor. Bunların hepsinin adı fındık, hepsine fındık diye sesleniyoruz. Yemek kaplarını da Uşak Hayvanları Koruma Derneği hediye etti, sağ olsunlar, önceden pet şişeleri keserek kap olarak kullanıyordum gelip geçerken görmüşler ve bu kapları hediye ettiler kendilerine teşekkür ediyorum. Buradan kedi alıp evine götüren arkadaşlarımız da oldu ancak kediler belirli bir süre sonra geri dönüyorlar. Ben de burada olduğum ve gücümün yettiği sürece kedilere bakmaya devam edeceğim." dedi.

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