06.02.2017 15:07:45

KOMSEM'de ikinci dönem kursları başladı

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) ikinci dönem kursları, bin 800 kursiyer ile başladı.

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Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) ikinci dönem kursları, bin 800 kursiyer ile başladı.KONSEM'nde 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönem kursları başladı. İngilizce, Rusça, Türkçe, pilates, zumba, yoga, satranç, bale, piyano, keman, gitar, bağlama, halk oyunları, modern dans, dekor ahşap, el nakışı, manikür-pedikür, kuaför, makyaj teknikleri, takı tasarımı, fotoğraf çekim teknikleri ve resim gibi 22 farklı branşta 64 kurs ile KONSEM'de ikinci dönem dersleri başladı.Bu kursların arasında en çok ilgiyi ise zumba, pilates ve yogaya görüyor. Zumba, pilates ve yoga kurslarında hip-hop, samba, salsa, merenge, mambo, bollywood ve oryantal dans figürleri gösteriliyor. Bununla birlikte el nakışı ve ahşap boyama kursları da özellikle kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.Ayrıca üniversitelerin konservatuar bölümlerine hazırlık kursları da yine KONSEM'de yer alıyor. Enstrüman çalma, ritim tutma ve solfej nota okuma kursları ile KONSEM, konservatuar hayali kuran öğrenciler için umut oluyor.