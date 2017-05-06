06.05.2017 18:09:43

Komrat Devlet Üniversitesi Fahri Doktora Tevdi Töreni

Başbakan Yıldırım:- 'Üniversite, evrensel düşüncenin ve bilginin merkezidir. Bu güzide eğitim kurumları sayesinde toplumlar bilgi ve irfan merdivenlerini hızla tırmanırlar. Biz de medeniyet yolunda katettiğimiz mesafenin bayrak taşıyıcılarının üniversiteler olduğunun bilinci içinde hareket ediyoruz'- 'Ortak kültürümüzün yetiştirdiği Gökoğuz gençleri inşallah geçmişte olduğu gibi gelecekte de dü

Başbakan Binali Yıldırım, "Üniversite, evrensel düşüncenin ve bilginin merkezidir. Bu güzide eğitim kurumları sayesinde toplumlar bilgi ve irfan merdivenlerini hızla tırmanırlar. Biz de medeniyet yolunda katettiğimiz mesafenin bayrak taşıyıcılarının üniversiteler olduğunun bilinci içinde hareket ediyoruz." dedi.

Yıldırım, kendisine fahri doktora unvanının tevdi edildiği törende, Komrat Devlet Üniversitesinden doktora unvanı alan ilk Türk başbakan olmanın şerefini yaşadığını söyledi.

Kendisine böyle bir nezakette bulunulmasının, Gökoğuz halkı ile ilişkilerin çok önemli nişanesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bu unvanın şahsımın yanı sıra Gökoğuz Yeri'nin kalkınması için şimdiye kadar gayret göstermiş tüm Türk milletine verildiğini kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Komrat Devlet Üniversitesinin 1991'den bu yana Gökoğuz gençleri ve ülke dışından gelen gençleri hayata hazırlayan kurum olarak bugünlere geldiğini belirtti.

- "Türkoloji kürsüsü kurulmasını önemsiyoruz"

Üniversite rektörünün Moldova'nın diğer bölgelerinin yanı sıra komşu ülkeler ve Türkiye'den daha fazla öğrenci çekmeye yönelik önemli projeler yaptığını bildiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu projelerin hayata geçirilmesi için Türkiye olarak her zaman daha fazla destek vermeye hazırız. Komrat Devlet Üniversitesi bünyesinde bir Türkoloji kürsüsü kurulmasını önemsiyoruz. Kürsünün etkin çalışabilmesinin yanı sıra genel olarak tecrübe ve bilgi birikiminin karşılıklı paylaşılması için Komrat Devlet Üniversitesi ile Türk üniversiteleri arasında akademik iş birliğinin kurulmasına önem veriyoruz ve bu ilişkinin geliştirilmesini teşvik edeceğiz. Üniversitenin ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşılamaya gayret ettik, bundan sonra her türlü ihtiyacınızda yanınızda olacağız."

Yıldırım, üniversiteden mezun gençlere istihdam imkanı sağlandığı takdirde Gökoğuz Yeri'nin çevresinin gelişeceğini, bölgeden göçün sona ereceğini hatta tersine göç başlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

- "Üniversite sayısını 76'dan 184'e çıkarttık"

İnsan hayatında eğitim ve öğretim çağı kadar değerli başka bir dönem olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Üniversite, evrensel düşüncenin ve bilginin merkezidir. Bu güzide eğitim kurumları sayesinde toplumlar bilgi ve irfan merdivenlerini hızla tırmanırlar. Biz de medeniyet yolunda katettiğimiz mesafenin bayrak taşıyıcılarının üniversiteler olduğunun bilinci içinde hareket ediyoruz. Bilgiye, teknolojiye, akademiye ve bunların ocağı üniversitelere yatırım yaparak ülkelerimizi ileri taşıyoruz. Bu nedenle 14 yıllık iktidarımızda bütçede en büyük payı eğitime ve üniversitelere ayırdık. Türkiye'de 2003'ten beri üniversite sayısını 76'dan 184'e çıkarttık. Bugün Türkiye'de 6,5 milyonun üzerinde üniversiteli öğrencimiz var çünkü üniversiteler bir ülkenin geleceği için çok önemlidir. Üniversitelere yapılan yatırım, gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım demektir."

Yıldırım, soydaş ve akraba topluluklarla üniversitelerle ilgili faaliyetleri artırdıklarını, bu kapsamda son bir yılda 142 ülkeden 3 bin 995 öğrenciye burs temin edildiğini aktardı.

- "İlişkilerimiz 25 yılın çok öncesine, asırlara uzanır"

Moldova'dan 414 öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğüne dikkati çeken Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sayı yetersiz. Sayın Başbakan Pavel Filip ile konuştuk. Bu sayıyı artırma imkanımız var. Gökoğuz Yeri ve Moldova'dan öğrencilerin Türkiye'ye gelip Türk üniversitelerinde okumalarını arzu ediyoruz. Ortak kültürümüzün yetiştirdiği Gökoğuz gençleri inşallah geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünya medeniyetine büyük hizmetler bırakacak. Dost ve kardeş iki ülke Türkiye ve Moldova, doğu ve batı arasında birer köprü olmanın yanı sıra her iki ülke de aynı değerleri özümsemiş, aynı coğrafyayla ilişkilerini geliştirmek için gayret gösteren ülkelerdir. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 25. yılını kutluyoruz ancak halklarımız arasındaki beşeri ve kültürel ilişkiler 25 yılın çok öncesine, asırlara kadar uzanır. Bu bağı ne kadar güçlendirirsek diğer ilişkilerimiz de o kadar güçlenecek, yeni ufuklara birlikte yol alacağız. Kalkınmış bir Gökoğuz, kalkınmış bir Moldova anlamına geliyor. Bu istikamette Moldova hükümetiyle iş birliğimizi artırarak devam ettireceğiz."

Törene katılan öğrencilere seslenen Yıldırım, öğrencilerin Gökoğuz Yeri'nin ve Moldova'nın geleceği olduğunu söyledi.

Öğrencilere, barış ve kardeşlik içinde ortak gelecek için gereken tüm donanımların kazanılması konusunda Komrat Devlet Üniversitesinden en yüksek seviyede istifade edilmesi tavsiyesinde bulunan Yıldırım, "Sizi siz yapan değerlerinizi, ana dilinizi, kültürünüzü korumanız, bunların birer savunucusu haline gelmeniz hepimizin ortak beklentisidir." ifadelerini kullandı.

İdeallerin gerçekleştirilmesi, Gökoğuz Yeri ve Moldova'nın kalkınmasına katkı sunmak amacıyla öğrencilerin, üniversitede kendilerini geliştirmenin yolunu bulmaları gerektiğine işaret eden Yıldırım, ana dilin yanı sıra resmi dilin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Gökoğuz Yeri ve Moldova'nın geleceğinin öğrenciler olduğunu dile getiren Yıldırım, öğrencilere, "Milletinize ve ülkenize hizmet etmenin sahip olduğunuz erdem ve değerlerin bir gereği olduğunu unutmamanızı öneriyorum." tavsiyesinde bulundu.

Yıldırım'ın konuşması öncesi Yunus Emre Enstütüsü ile Komrat Devlet Üniversitesi arasında Türkiye Çalışmaları Projesi iş birliği protokolü imzalandı.