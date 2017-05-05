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Kolombiya'da BM görevlisi kaçırıldı!
05.05.2017 15:28:03

Kolombiya'da BM görevlisi kaçırıldı!

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisinden bir görevlinin Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalif kanadınca kaçırıldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre Kolombiya'daki barış anlaşmasının uygulama organlarından Çatışma Sonrası Dönem Yüksek Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, BM görevlisi Herdledy Lopez Hernandez'in, Guaviare yönetim bölgesine bağlı Miraflores kenti kırsalında kaçırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, uyuşturucu üretiminde kullanılan bitkilerle mücadele programı kapsamında köylülerle bir araya gelmek amacıyla bölgede bulunduğu sırada kaçırılan Hernandez'in serbest bırakılması istendi.

Çatışma Sonrası Dönem Bakanı Rafael Pardo ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BM görevlisini kaçıranların FARC'ın muhalif kanadına mensup olduğunu belirtti.

BM Kolombiya Misyonundan yapılan açıklamada ise Herdledy Lopez Hernandez'in serbest bırakılması için hükümetle birlikte çalıştıkları kaydedilerek, olayı gerçekleştirenler kınandı.

Öte yandan, Kolombiya basınında, BM görevlisinin FARC'ın 1. Cephesi tarafından kaçırıldığına yönelik haberler yer aldı.

FARC'ın muhalif kanadı 1. Cephe, 9 Nisan'da yine Guaviare yönetim bölgesinde askerlere yönelik bombalı saldırı gerçekleştirmişti. Devriye gezen güvenlik görevlilerini hedef alan saldırıda bir asker hayatını kaybetmiş, üç asker yaralanmıştı.

Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşmasını halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.


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