07.02.2017 15:35:46

Kolombiya'da barışa doğru bir adım daha

Batı yarımkürenin en uzun süren savaşını FARC'la anlaşarak bitiren Bogota yönetimi, bu kez ülkenin ikinci büyük silahlı grubu ELN ile masaya oturuyor.

Euronews'ten haberine göre; Kolombiya'da gözler bir kez daha barış görüşmelerine çevriliyor. FARC üyeleriyle yıllar süren savaşı 2016 yılında sonlandıran Juan Manuel Santos yönetimi, bu kez ülkenin ikinci büyük grup ELN ile görüşmelere başlıyor.



Grup barış görüşmeleri öncesinde iyi niyet göstergesi olarak 13 gün önce rehin aldığı bir askeri serbest bıraktı. Birkaç gün önce de aylar önce görüşmelerin ertelenmesine sebep olan rehine eski milletvekili serbest bırakılmıştı. Buna karşılık olarak da FLN üyesi 2 mahkum serbest kaldı.



2 bine yakın kişilik milis gücü olduğu bilinen ve Bogota hükümetine karşı 52 yıldır silahlı mücadele yürüten ELN örgütüyle Ekvador'da yürütülecek görüşmelerin 1 aydan fazla sürmesi bekleniyor.

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