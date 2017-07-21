21.07.2017 11:28:32

Kolera salgını 17 can aldı

Kwara eyaletinde kolera salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, bin 617 kişide de kolera tespit edildi.

Nijerya'nın Kwara eyaletinde kolera salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Kwara Eyaleti'nde bin 617 kişide kolera tespit edildi. Hastalık nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti" denildi.

Açıklamada, salgından 1 ile 5 yaş arası 460 çocuğun etkilendiği vurgulandı.

Hastalıktan korunmak için temizliğe önem verilmesi istenen açıklamada, sulu ishal vakalarının görülmesi durumunda sağlık merkezlerine başvurulması çağrısı yapıldı.