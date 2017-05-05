06.05.2017 11:38:32

KODA ile sanat dolu mayıs ayı

Türkiye'nin en önemli sanat toplulukları arasında yer alan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, bu ay hem Karşıyaka'da hem de, İstanbul ve Mersin'de müzik şölenleri sunacak. Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde pazartesi konserlerini sürdüren KODA, Kadıköy Süreyya Operası ile Uluslararası Mersin Müzik Festivali'ne de konuk olacak.

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Türkiye'nin en önemli sanat toplulukları arasında yer alan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, bu ay hem Karşıyaka'da hem de, İstanbul ve Mersin'de müzik şölenleri sunacak. Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde pazartesi konserlerini sürdüren KODA, Kadıköy Süreyya Operası ile Uluslararası Mersin Müzik Festivali'ne de konuk olacak.Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası'nın (KODA) bu ay ki ilk konseri, 8 Mayıs'ta Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde gerçekleştirecek. Genç sanatçılar, 'Ustalara Saygı' temalı gecede, klasik müziğin duayenleriyle aynı sahneyi paylaşacak. Devlet Sanatçısı unvanına sahip iki usta; keman virtüözü Ayla Erduran ve piyanist Ayşegül Sarıca'nın konuk olacağı konseri Şef Rengim Gökmen yönetecek. Ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın da müzikseverlerle buluşacak. Konser halka açık ve ücretsiz olacak.Konser, 14 Mayıs akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesinde tekrarlanacak. KODA, yine Şef Rengim Gökmen yönetiminde, usta sanatçılar Ayla Erduran, Ayşegül Sarıca ve Cihat Aşkın'a eşlik edecek. Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, 16 Mayıs'ta da Uluslararası Mersin Müzik Festivali'nde iki ayrı konsere imza atacak. KODA sanatçılarından oluşan Saygun Quartet ise 17 Mayıs akşamı festivalde dinleyiciyle buluşacak.KODA, bu ayı 22 Mayıs'ta Hikmet Şimşek Sanat Merkezindeki sanat şöleniyle kapatacak. Şef Hakan Şensoy'un yöneteceği konserde; solist olarak Irina Nikotina (keman), Murat Cangal (viyola), Emre Sayarı (viyolonsel) ve Eren Güllü Sayarı (viyolonsel) yer alacak.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, herkesi konsere davet ederek, "Türkiye'de bir ilçe belediyesi tarafından kurulan ilk oda orkestrası olan KODA, sanat dünyasında önemli bir yer edindi. Hem Karşıyakamızda hem de kent dışında verdiği konserlerle gurur kaynağımız oldu. Orkestramız, bu ay yine dopdolu ve bahara yakışan bir programla sanatseverlerin karşısına çıkacak. Sanatın ve müziğin coşkusunu paylaşmak isteyen herkesi konserlere bekliyoruz" dedi.