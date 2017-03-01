01.03.2017 10:31:02

KODA'dan büyüleyen konser

Türkiye'nin en önemli sanat toplulukları arasında yerini alan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, son konseri ile sanatseverleri bir kez daha büyüledi.

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Türkiye'nin en önemli sanat toplulukları arasında yerini alan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, son konseri ile sanatseverleri bir kez daha büyüledi.Türkiye'de, bir ilçe belediyesi tarafından kurulan kadrolu ilk oda orkestrası olan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), yine muhteşem bir konsere imza attı. Hikmet Şimşek Sanat Merkezindeki konserde KODA'nın genç sanatçıları sahne aldı. İzmir'in her yerinden sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konseri dünyaca ünlü Şef Rengim Gökmen yönetti. Polonyalı piyanist Marek Drewnowski'nin performansı da büyük alkış aldı.İlk bölümde FrÃ©dÃ©ric Chopen'in 1 No'lu konçertosu seslendirildi. İkinci bölümde orkestra Arnold Schönberg'in Aydınlanan Gece adlı eserini seslendirdi. Sahnedekiler, konser sonunda ayakla alkışlandı. Sanatseverler de gece sonunda, "Gencecik bir kadro ile dünya devi sanatçıları buluşturan ve bizlere sanat ziyafeti sunan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür ederiz" yorumunda bulundu.