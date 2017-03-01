01.03.2017 16:26:40

Koçu aldılar, ortadan kayboldular

Eskişehir'de, yanına gelenlerin samimiyetine güvenerek parasını sonra almak üzere bir koç veren çoban, geç de olsa dolandırıldığını anladı.

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Eskişehir'de, yanına gelenlerin samimiyetine güvenerek parasını sonra almak üzere bir koç veren çoban, geç de olsa dolandırıldığını anladı.Olay Kırka Mahallesi Ahmet Özmutlu sokak üzerinde yaşandı. Burada hayvanlarını otlatan M.Ö. (53) isimli şahıs, yolun kenarına araçlarını park ederek yanına gelen 2 erkek şahısla konuşmaya başladı. Şahıslardan birisi, Kırka'da bulunan bir pide salonunun sahibi olduğunu, adak keseceğini, bu yüzden hayvanlardan bir tanesini istediğini, parayı ise akşam pide salonunda vereceğini söyledi. Bunun üzere dolandırıcıların samimiyetine güvenen M.Ö., bin 200 lira değerindeki koçu şahıslara verdi. Olayın ardından iki saat sonra pide salonuna giden talihsiz vatandaş, çalışanlar ve işletmeci ile görüştükten sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.