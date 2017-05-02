03.05.2017 10:54:26

Kocatepe Gençlik Fuarı 6 Mayıs'ta açılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezinin (KAGEM) ev sahipliğinde düzenlenen 'Kocatepe Gençlik Fuarı'nın dördüncüsü, 6-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezinin (KAGEM) ev sahipliğinde düzenlenen 'Kocatepe Gençlik Fuarı'nın dördüncüsü, 6-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.Kocatepe Camii fuar alanında gerçekleştirilecek etkinliğin açılışı Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Görmez'in katılımıyla yapılacak.4. Kocatepe Gençlik Fuarı ile ilgili konuşan TDV KAGEM Müdürü Hicret Toprak, Kocatepe Gençlik Fuarı'nın her yıl yenilenerek bir gelenek haline geldiğini söyledi. Fuarın çeşitli etkinliklere sahne olacağını söyleyen Toprak, "Fuar kapsamında ilim, kültür ve sanat alanlarında çok çeşitli etkinlikler düzenliyor, gençlerimizin kategorik yöneliminin uzağında durmaya çalışarak, bilginin, aklın ve ilmin toplum içerisinde yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Gençlerimizin heyecanını, dinamizmini üretime aktarmayı, bilgiyi hayata geçirebildikleri bir ortamı sağlamayı hedefliyoruz" dedi."Akıl, İlim, Marifet"Bu yılın temasının 'Akıl, İlim, Marifet' olduğunu söyleyen Toprak, "4. Kocatepe Gençlik Fuarı'nda akıl, ilim ve marifet kavramlarını öne çıkaracağız. İslam geleneğinin aklı, ilimle ve irfanla buluşturan ruhunun modern dönemde parçalandığına dikkat çekmek ve aralarındaki ilişkiye hep birlikte eğilerek, yeniden tesis etmeyi istiyoruz" şeklinde konuştu.Fuar süresince ulusal ve yerel çapta gençlere yönelik faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, dergiler ve düşünce merkezlerini ortak bir platformda buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Toprak, "Diliyorum ki bu bereketli platform, bu yıl da hepimiz için yeni fikirlere, yeni tanışmalara, yeni dostluklara, yol arkadaşlıklarına vesile olsun. Zihnimizi ve ruhumuzu besleyeceğimiz dolu dolu günler ve akşamlar geçirelim" dedi.Ziyaretçilerin Kocatepe Gençlik Fuarını 6-7 Mayıs tarihlerinde 11.00-21.00; 8-9 Mayıs tarihlerinde ise 16.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edebileceklerini kaydeden Toprak, "Serbest Fuar Etkinlikleri ile katılımcı kuruluşlar, kendilerine ayrılan alanlarda stant içi etkinlikleri gerçekleştirme imkanı bulacaklar. Bu kapsamda tanıtım, söyleşi ve sergi gibi faaliyetler eşliğinde ortak fuar etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca tüm katılımcılar, temsilci ve üyeleri ile birlikte caminin birleştirici atmosferinde belirlenen tema etrafında bir arada olacaklar" diye konuştu.6 Mayıs 2017 saat 18.00'de Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in katılımıyla açılacak olan fuar etkinlikleri www.kocatepegenclikfuari.net ve kocatepegenclikfuari sosyal medya adreslerinden takip edilebilecek. Fuar süresince #1izbırak etiketiyle sosyal medyada fuardaki etkinliklere dikkat çekilecek.