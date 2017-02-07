07.02.2017 13:42:10

Kocasını arkadaşlarıyla birlikte dolandırdı

Kahramanmaraş'ta dini nikahlı eşinin 63 bin 500 lirasını işbirlikçi arkadaşlarıyla dolandıran kadın polisten kaçamadı.

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Kahramanmaraş'ta dini nikahlı eşinin 63 bin 500 lirasını işbirlikçi arkadaşlarıyla dolandıran kadın polisten kaçamadı.Olay, Kahramanmaraş merkez Abdülhamithan Mahallesi 15'inci Sokak'taki bir evde meydana geldi. İbrahim Z.'nin (56) evine giren hırsız, bir av tüfeği ile 2 adet altın yüzük çalarak kaçtı. Bunun üzerine İbrahim Z., dini nikahlı eşi Ebru V. (35) ile birlikte polisi arayarak hırsızlık olayını bildirdi. Polis, olay yerinde çalışma yapmasının ardından tekrar eve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi gelerek, 'Polis arkadaşlar evdeki paralarınızın seri numarasını almadan gitmiş, ben seri numaralarını almak için geldim' diyerek, İbrahim Z.'nin 63 bin 500 lira parasını alıp, kayıplara karıştı.Sahte polis yakalandıBir süre sonra dolandırıldığını anlayan İbrahim Z., durumu Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin kullandığı aracı tespit ederek, Şekerdere Caddesi'nde operasyon düzenledi. Araçtaki şüphelilerden Casim Y. (40), kendini polis olarak tanıtan şüpheli Murat O. (35) ise araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çalınan paranın 37 bin 800 lirası ele geçirildi.Yakalanan iki kişi emniyetteki ilk ifadelerinde paranın geri kalan kısmını Ebru ve Furkan K.'ye verdiğini, eve polis olarak gelip paraları alma fikrini İbrahim Z.'nin dini nikahlı eşi Ebru V.'nin söylediğini itiraf ettiler. Bunun üzerine polis; Ebru V., Ebru K. ile Furkan K.'yi de gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerden Furkan K. de, eve Ebru V.'nin yönlendirmesi sonucu hırsızlık amaçlı girdiğini itiraf ederek, hırsızlıkta kullandığı av tüfeğini polise teslim etti. Polis, paranın geri kalan kısmını ise Ebru K.'nin kardeşi Fatma Nur K. ve arkadaşlarından ele geçirdi.Şüphelilerin dosyası kabarık çıktıYakalanan Ebru V., Casim Y., Murat O., Ebru K., Furkan K. ve Fatma Nur K., nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ebru V., Murat O., Furkan K. ve Casim Y. tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerden kendisini polis olarak tanıtan Murat O.'nun 13 farklı suçtan, Furkan K.'nin ise 47 farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.Dini nikahlı eşinin planı sonrası soyulan İbrahim Z.'ye ait 63 bin 500 lirayı da polis eksiksiz sahibine teslim etti.