21.02.2017 11:12:17

Kocasinan Belediyesi Semt Konaklarından Engellilere Destek

Kocasinan Belediyesi, ilçede yaşayan özel eğitim gerektiren çocuklar için de özel hizmetler ve projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda özel eğitim gerektiren çocukların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki semt konaklarında özel eğitim ve etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan biri olan Yeni Mahalle Semt Konağı, engelli çocukların özel günlerinin kutlandığı ve güzel sohbet ortamıyla kaynaştığı bir sosyal tesis hizmeti sun

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Kocasinan Belediyesi, ilçede yaşayan özel eğitim gerektiren çocuklar için de özel hizmetler ve projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda özel eğitim gerektiren çocukların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki semt konaklarında özel eğitim ve etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan biri olan Yeni Mahalle Semt Konağı, engelli çocukların özel günlerinin kutlandığı ve güzel sohbet ortamıyla kaynaştığı bir sosyal tesis hizmeti sunuyor.Özel eğitim gerektiren çocuklara yönelik yaptığı hizmetlerden dolayı vatandaşın takdirini toplayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını vurgulayarak, toplumun her kesimine yönelik hizmetleri artırarak devam ettireceklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, "Yavrularımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için semt konaklarımızda özel eğitimler ve sosyal aktiviteler yapıyoruz. Down sendromu, konuşma yetersizliği, dikkat eksikliği, hiperaktiflik ve davranış bozukluğu olan çocuklarımıza kurslarımızla destek veriyoruz. Çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Çocuklarımızın bu mutluluğu her şeye değerdir. Farklı etkinliklerimiz ve hizmetlerimizle çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.