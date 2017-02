19.02.2017 09:13:26

Kocasinan Belediyesi Sanatçı Çocuklar Yetiştiriyor

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Kocasinan Akademi Tiyatro Kulübü' seçmelerinin ilki tamamlandı. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan tiyatro kulübünün ilk seçmelerinde yaklaşık 100 öğrenci başvurdu. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda seçilen 23 kişi, belediye hizmet binası seminer salonunda tiyatro eğitimi çalışmalarına başladı. Kocasinan Belediyesi tiyatro kulübü öğrencileri, Yönetmen Sami Ekici'den drama, diksiyon ve sahne hakimiyetini esas alan konularda eğitim alıyor.Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak 7'den 70'e herkese hitap eden projeler üretiyoruz. Fakat konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. Bu sebeple çocuklarımıza milli ve manevi değerlerin öğretilmesi amacıyla 'Kocasinan Akademi Tiyatro Kulübü'nü kurduk. Yeni kurulan tiyatro kulübüyle genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırıyoruz. Geleceğin teminatı olan yavrularımızın sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunarak, toplumda daha aktif bireyler haline geleceğine inanıyoruz. Bundan sonra da vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman çocuklarımıza, gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Bütün gayretimiz, ilçe sakinlerimizin mutluluğunu ve huzurunu artırarak hayatlarına daha da renklilik katmak için oluyor." diye noktaladı.